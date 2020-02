Mit Porsche in Baum: Maklerin verletzt geborgen

Dramatische Szenen am Montagabend in Niederösterreich: Eine Wienerin kam auf der Magna-Racino-Allee in Ebreichsdorf mit ihrem Porsche von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen der Frau, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wurde bei dem Aufprall regelrecht zerfetzt.