Daviscup-Kapitän Koubek „hadert“ mit Turniersieg

Durch den 7:5-7:6-Finalsieg über den Amerikaner Dennis Kudla feierte Jurij Rodionov seinen zweiten Turniersieg auf Challenger-Ebene nach dem Sieg 2018 in Almaty. Durch den Erfolg beim hoch dotierten Event in Dallas machte der Niederösterreicher über 100 Plätze in der Weltrangliste gut, steht nun auf Platz 232. Was Daviscup-Kapitän Stefan Koubek vor Probleme stellt.