„Don Giovanni“ mit Sex, Lügen und Video

Der sonst so gewissen- wie rücksichtslose Verführer Don Giovanni verliert bei Elisabeth Stöppler jegliche Dämonie. Hier wirkt er eher wie ein Berufsjugendlicher, der sich den Konventionen nicht unterordnen will. Warum die Frauen reihenweise auf ihn hereinfallen, kann man nur schwer nachvollziehen. Dass er als Projektionsfläche für ihre Sehnsüchte in einer übersättigten Gesellschaft dient, funktioniert nur bedingt. Denn die genaue Zeichnung, die Stöppler allen anderen Figuren zukommen lässt, die Sympathie, die sie ihnen entgegenbringt, verweigert sie dem Titelhelden. So wie ihm Kostümbildnerin Su Sigmund ein vernünftiges Kostüm verweigert, wo doch alle anderen prächtig ausgestattet und einem stimmigen Farbkonzept unterworfen sind. Und selbst ein spektakuläres Ende gönnt sie dem Uneinsichtigen nicht. Selten war die Konfrontation mit dem steinernen Gast so uninspiriert. Alexey Birkus trotzt als Don Giovanni auch Stöpplers Konzept, indem er seine kraftvolle, kernige Stimme einsetzt. Und warum der gar nicht furchteinflößende Komtur (Dmitrii Lebamba durfte nur im Off singen) ein stummes Double (Rudi Widerhofer) braucht, ist eine der vielen Fragen, die dieser Abend offenlässt.