Garmisch-Training: Ortlieb Sechste, Suter-Bestzeit

Reisinger Neunte

Auf Rang neun kam Elisabeth Reisinger. „Das passt sehr gut. Da es nur ein Training gibt, musste ich mir ein paar taktische Sachen anschauen, ich bin bereit für morgen.“ Tamara Tippler wurde Zehnte, Nicole Schmiedhofer 13. Ramona Siebenhofer wird erst kurzfristig über einen Start am Samstag entscheiden. Wie das Gros der ÖSV-Speedläuferinnen war auch sie in den vergangenen Wochen an einem grippalen Infekt erkrankt, ihr geht es aktuell noch am schlechtesten. Die Abfahrt bestreiten wird indes Anna Veith („Ich erwarte mir nichts“), allerdings nur als Training für den Super-G am Sonntag.