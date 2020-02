Noble Geste! Rapid spendet für Obdachlose

Es ist kalt draußen, es weht starker Wind. Will man schnell wieder ins Warme? Ja, aber nicht jeder kann. Für die obdachlosen Menschen ist Wärme ein schwer erreichbares Ziel. Rapid hilft ihnen jetzt, dieses Ziel zu erreichen. Die Grün-Weißen spenden an die Gruft, an die von der Caritas am Leben erhaltene Einrichtung für Obdachlose.