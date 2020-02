Marko: „Wird teuerstes und schwierigstes Jahr“

Zum Abschluss: Hat dich unser Tennisheld Dominic Thiem zuletzt auch in der Früh aus dem Bett geholt?

Um 9.30 Uhr? Da war ich das erste Mal schon wieder müde. Spaß. Mich freut es unheimlich, dass ein junger, sympathischer und gscheiter Bursche in der absoluten Weltklasse angekommen ist und mit diesen Gladiatoren Djokovic, Nadal und Federer so mitmischen kann.