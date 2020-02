Nach Schlappe: Neues SPÖ-Team in Wiener Neustadt

Alle SPÖ-Stadträte werden ausgewechselt

Nun steigt Spenger also selbst in den Ring. Er soll die SPÖ nach der Wahlniederlage - erstmals in der Zweiten Republik wurde die ÖVP in Wiener Neustadt zur Nummer eins - neu aufstellen. Alle bisherigen SPÖ-Stadträte werden ausgewechselt. Landesparteichef Franz Schnabl zeigt sich froh über den Neustart: „Ich bin sicher, dass die SPÖ damit die alte Stärke bei der nächsten Wahl wieder zurückgewinnen kann.“