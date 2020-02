Brickley fror für die Eisbullen Extrapunkt ein

Die Eisbullen gehen auch als Leader in die Liga-Pause! Die McIlvane-Boys liefen in Graz zwar zweimal einem Rückstand hinterher, doch in der Overtime war US-Stürmer Brickley mit seinem elften Saisontor zur Stelle. Weil die Wiener bei KAC 2:3 unterlagen, führt Salzburg die Pick-Runde mit Vier-Punkte-Vorsprung an.