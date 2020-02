Nachtschwärmer ging auf Lokalgast und Polizei los

Gegen 2 Uhr Früh prügelten sich ein Somalier (24) und ein Afghane (25) vor einem Lokal in der Salzburger Altstadt. Nachdem der Schlägerei trat der Somalier auch gegen einen abgestellten Pkw. Die anrückenden Polizisten trafen daraufhin auf einen Somalier. Auch gegenüber den Beamten gab sich der Raufbold aggressiv. Mit geballten Fäusten schlug er in Richtung der Beamten. Die Polizisten nahmen den Somalier daraufhin fest. Die Polizei brachte ihn in das Polizeianhaltezentrum. Er wird wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, Tätlichen Angriff auf einen Beamten sowie Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.