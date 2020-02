Hochsaison Semesterferien: Flugretter im Einsatz

Es ist kurz nach 9 Uhr an diesem Tag. „Martin 8“ hat den Hangar bereits verlassen und steht einsatzbereit am Rollfeld des neuen Airports von Heli Tirol in Hochgurgl. Das Thermometer hier oben auf fast 2200 Metern Seehöhe zeigt sechs Grad unter Null. Die Seilbahnen im angrenzenden Skigebiet laufen bereits auf Hochtouren. „Martin 8“ - das ist ein topmoderner Rettungshubschrauber, ein nagelneuer Airbus H 145 inklusive Winde.