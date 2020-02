Regeln bei All-Star-Game zu Bryants Ehren geändert

Bryant, der am Sonntag im Alter von 41 Jahren gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war, trug in der zweiten Hälfte seiner NBA-Karriere die Nummer 24. In seinen 20 Saisonen bei den Los Angeles Lakers wurde er 18-mal ins All-Star Game berufen und viermal zum besten Spieler (MVP) gewählt.