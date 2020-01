Muss sich Schladming vor Hirscher-„Knick“ sorgen?

Einen Tag vor dem Ski-Weltcup-Nachtslalom in Schladming sind die Veranstalter praktisch startklar. „Die Piste ist in einem Topzustand“, so Hans Grogl, Chef des Organisationskomitees am Montag. Von einem erkennbaren Zuschauerrückgang geht er dabei nicht aus. „Der eine oder andere absolute Hirscher-Fan wird vielleicht nicht kommen, aber das wird man nicht merken.“ Mit 40.000 offiziell gezählten Besuchern rechnet Grogl. Das wären also nur marginal weniger als in den vergangenen Jahren, als der dreifache Schladming-Gewinner Marcel Hirscher noch aktiv war.