„Weltweite Aufmerksamkeit“ für Grazer Entwicklung

Serienreife in drei bis fünf Jahren erhofft

Interessant ist die Technik für allem für Schwerfahrzeuge wie Lkw oder Busse. Das dreijährige Forschungsprojekt ist nun zu Ende, ein weiteres steht schon in den Startlöchern: Dabei geht es um weitere Optimierungen, etwa im Bereich Effizienz und Lebensdauer. „Wir hoffen, dass die Technologie in drei bis fünf Jahren serienreif ist“, sagt Vogel.