18 Kara-Tore oder weniger? Rapid holt Horn-Stürmer

Wir er ein Goldfang für Rapid oder nicht? Fußball-Bundesligist Rapid hat am Montag die Verpflichtung von Ercan Kara bekanntgegeben. Der 24-jährige Stürmer kommt von Zweitligist SV Horn und erhielt bei den Wienern einen Vertrag bis Sommer 2022. Kara erzielte in der Herbstsaison in 16 Spielen für Horn 13 Tore.