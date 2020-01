Mini Cooper SE: Auf den Spuren des Benzinbruders

Geht man vom Gas, gewinnt der Elektromotor Energie zurück und speist sie in die Hochvoltbatterie. Wie stark der Wagen dabei verzögert (und damit, wie viel Energie gewonnen wird), lässt sich per Kippschalter an der Mittelkonsole zweistufig auswählen. Bei jedem Motorstart ist die stärkere Einstellung aktiv, die den Einsatz des Bremspedals weitgehend unnötig macht und das vielzitierte One-Pedal-Feeling ermöglicht. Ansonsten verhält sich der E-Mini beim Gaswegnehmen ähnlich wie ein Verbrenner. Also, was das Verzögern betrifft, das Poppen des Auspuffs wie im Cooper S gibt es natürlich nicht. Unverständlich ist, warum kein Segelmodus angeboten wird, nicht einmal in den Green-Modi.