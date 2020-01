Gruber-Einbruch kostet Österreich das Podest

Der Sieg ging an die auch schon nach dem Springen klar führenden Norweger um Topstar Jarl Magnus Riiber. Die Topfavoriten gewannen eineinhalb Minuten vor Deutschland. Dritter wurde mit fast drei Minuten Rückstand Japan. ÖSV-Schlussläufer Fritz hatte dreieinhalb Minuten Rückstand auf Norwegen. Am Sonntag steht am WM-Schauplatz von 2021 ein Einzelbewerb auf dem Programm. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen bedauerte den rätselhaften Einbruch von Gruber.