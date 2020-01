Genusswanderung ins versteckte Kaisertal

Der Fußweg verwandelt sich bald in eine Fahrstraße, von Verkehr ist aber praktisch nichts zu spüren. Kein Wunder: Nur die wenigen Anrainer dürfen durch den 2008 eröffneten Annatunnel ins Tal fahren. Bis damals war das Kaisertal das letzte, nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossene, bewohnte Tal in Österreich.