Wer oft grünen Tee trinkt, lebt länger und gesund

Als Ursache für diesen positiven Effekt kommt nach Aussage der Chinesen in erster Linie der besonders hohe Gehalt an Polyphenolen im Heißgetränk in Frage. Diese Inhaltsstoffe wirken sich günstig auf den Blutdruck aus, senken die Blutfettwerte und schützen auf diese Weise das Herz.