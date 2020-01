Nehammer-Sager: Kogler ortet „Sprachverwirrung“

Für einige Verwirrung haben am Dienstag Aussagen von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einem TV-Interview bezüglich eines „grenznahen Asylzentrums“ gesorgt - wir berichteten. Die Grünen sehen die Diskussion eher locker: Vizekanzler Werner Kogler sprach am Mittwoch von einer „Sprachverwirrung“, für Klubchefin Sigrid Maurer habe Nehammer „sehr unpräzise formuliert“.