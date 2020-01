Auschwitz: Wo das Grauen greifbar wird

Wenige Tage vor dem internationalen Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren durch die sowjetischen Truppen besuchte nun Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka das ehemalige Konzentrationslager. „Ich habe mich noch nie in meinem Leben so klein und hilflos gefühlt“, sagt Sobotka. „Hier wird klar, der Holocaust ist nichts Abstraktes, es wurden Menschen getötet, einfach nur weil sie Juden waren.“