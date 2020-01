Verdächtiger (31) soll Bluttat angekündigt haben

Hasan Ö. ist am Montag im niederösterreichischen Pitten in seiner eigenen Pizzeria durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper getötet worden. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 31-jähriger Türke. Nach dem Mord verschickte der Verdächtige ein Foto der Leiche über einen Instant-Messaging-Dienst an zahlreiche Personen. Und mehr noch: Der Mann soll rund zwei Stunden vor der Tat den Mord angekündigt haben.