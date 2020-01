Duo stahl Lokalgast die Bankomatkarte

Als die 65-Jährige den Diebstahl bemerkte, hatten sich die mutmaßlichen Taschlzieher längst aus dem Staub gemacht. In der Geldbörse befanden sich neben Geld noch Bankomat- und Kreditkarten sowie Dokumente. Das Duo suchte sofort mit der Beute Bankinstitute in der Nähe auf und behob Geld. Das war um 18.25 und um 18.32 Uhr. Eine gute halbe Stunde später holten sie Geld von einem Bankomaten in der Simmeringer Hauptstraße in Wien.