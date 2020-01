Die letzten Christbäume heizten Müllbrand noch an

In der Nacht zum Samstag wurde die Berufsfeuerwehr zum wiederholten Mal nach Schallmoos gerufen: In der Weiserhofstraße standen eine Mülltonne und mehrere Bäume in Flammen. Das Feuer hatte auch schon auf eine angrenzende Thujen-hecke übergegriffen. Die Berufsfeuerwehr löschte schnell. Nach Einsätzen in der Pauernfeindstraße und in der Sterneckstraße war das im Stadtteil schon der dritte Müllbrand in Folge. „Das kommt übers Jahre immer in Wellen“, wissen die Einsatzkräfte. Die Ursachen sind vielfältig: „Das kann von heißer Asche bis zu Brandstiftung gehen“, erklärt Berufsfeuerwehrkommandant Reinhold Ortler.