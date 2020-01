Wenn die Stimme ohne Vorwarnung streikt

„Die Ursachen reichen von banalen Infekten im Atemtrakt bis hin zum lebensbedrohenden Kehlkopfkrebs“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Doris-Maria Denk-Linnert, Leiterin der Klinischen Abteilung Phoniatrie-Logopädie an der UniKlinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, MedUni Wien, im Fachmedium „Apothekerkrone“. „Das häufigste Symptom von Stimmstörungen ist Heiserkeit. Wenn diese länger als zwei, drei Wochen anhält, muss unbedingt ein HNO-Facharzt aufgesucht werden!“ Weitere mögliche Anzeichen sind eingeschränkte stimmliche Leistungsfähigkeit bzw. Belastbarkeit oder Missempfindungen in der vorderen Halsregion während des Stimmgebrauchs. Deutliche Alarmzeichen stellen Atemnot und das Husten von Blut dar.Ständige Heiserkeit abklären lassen„Eine Diagnose kann nicht durch den akustischen Klang, sondern nur durch eine visuelle Darstellung der Stimmlippen mittels sogenannter Laryngoskopie gestellt werden“, so Prof. Denk-Linnert. Darunter versteht man die Spieglung des Kehlkopfes mithilfe spezieller Instrumente. Der Kehlkopf, dessen Schleimhaut und deren Veränderungen sowie die Beweglichkeit der Stimmlippen etc. werden auf diese Weise vom HNO-Facharzt genau beurteilt.