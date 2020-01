Pinzgauer geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Der Pinzgauer (39) war am Montagnachmittag auf der Pinzgauer Bundesstraße (B 311) im Gemeindegebiet von Maishofen unterwegs. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Pkw vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße auf. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn. Zur gleichen Zeit waren eine vierköpfige holländische Familie (62-66 Jahre alt) und ein Pinzgauer (39) in der entgegengesetzten Fahrtrichtung mit ihren Pkws unterwegs. Es kam zur Kollision der drei Autos. Fünf Personen wurden durch den Zusammenprall verletzt. Das Roten Kreuz brachte einen Teil davon in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Die restlichen Verletzten begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Alkotests verliefen negativ. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.