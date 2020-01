Steigt die Wengen-Abfahrt erst am Sonntag?

Dieser Geld-Zoff passt so gar nicht in die aktuelle Ski-Euphorie in der Schweiz. Die vor allem vom aktuellen Slalom-Dominator Daniel Yule getragen wird. Ihm auf den Fersen ist aber Marco Schwarz, der nach seinem dritten Adelboden-Platz jetzt zwei Tage daheim in Kärnten entspannt. „Wir haben nie die Ruhe verloren. Im Team wird hervorragend gearbeitet“, lobt Marco die Truppe von Coach Marko Pfeifer. „Jetzt heißt’s aber dranbleiben!“