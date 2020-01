Das sagt Milborn über Strache, Baumgartner und Co.

Corinna Milborn ist PULS4-Infochefin und eines der bekanntesten Gesichter im österreichischen Privatfernsehen. Bei Moderator Max Schmiedl im „Stiegenhaus West“ spricht die TV-Lady über Frauen und „Machos“ an der Macht, ihren Wunsch nach mehr Transparenz in der Politik und über ihre neue Sendung, in der sie gerne Heinz-Christian Strache als Gast hätte. Außerdem lässt Milborn ihre Auseinandersetzung mit Felix Baumgartner noch einmal Revue passieren. Dabei bekehrt sie auch Max Schmiedl zum Feminismus ...