Duo organisierte acht falsche Hochzeiten

Scheinehe-Fall steht am Freitag am Prozess-Plan

Wie viel so etwas kosten kann, verrät eine Anklage, die nun im Landesgericht Salzburg verhandelt wird: Ein Paar hatte am 20. September 2018 in Mattighofen die Hochzeitsglocken läuten lassen - nur symbolisch. Denn am Freitag muss das Brautpaar von damals vor Richter Philipp Grosser treten: Der Anklage nach war es eine Scheinehe, bei der die Braut - eine Salzburgerin (32) mit türkischen Wurzeln - 12.000 Euro für die Ehe mit einem Türken (34) annahm.