Snowboard-Freude: Karl bei Scuol-Weltcup Zweiter!

Mit dem zweiten Platz beim Parallel-Riesentorlauf in Scuol in der Schweiz hat Snowboarder Benjamin Karl am Samstag sein bestes Ergebnis in der laufenden Weltcupsaison geholt. Karl unterlag nur dem Russen Andrej Sobolew und kletterte in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Bei den Damen kam Claudia Riegler als beste ÖSV-Läuferin nach zwei dritten Plätzen diesmal über Rang 13 nicht hinaus.