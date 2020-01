Tiroler Bergrettung feiert 70-jähriges Bestehen

Rund 4600 ehrenamtliche Mitglieder hat die Tiroler Bergrettung heute in 91 Ortsstellen in ihren Reihen. Weit über 2500 Einsätze wickelt die Rettungsorganisation pro Jahr erfolgreich ab – Sommer wie Winter und oft unter widrigsten Witterungsbedingungen. Die ersten Anfänge alpiner Rettungstätigkeit in Tirol reichen sogar bis ins 19. Jahrhundert zurück. Später war die Bergrettung im Alpenverein organisiert, seit nunmehr 70 Jahren handelt es sich um einen selbstständigen Verein.