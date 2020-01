Tiroler Skigebiete gestürmt, vielfach neue Rekorde

„Kurz nach 8 Uhr waren die vier Parkplätze oft schon gefüllt“, berichtet eine Skischulmitarbeiterin aus Zell am Ziller über den Andrang in die Zillertal Arena in der Urlaubszeit. „Ja, die Stimmung ist super, auch wenn es jetzt abseits der Wochenenden etwas ruhiger ist“, frohlockt der dortige Mitbetreiber Franz Hörl, zugleich Obmann des WK-Fachverbandes der Seilbahner. Über die Zahl der Zutritte haben die Bergbahnen stets aktuelle Aufzeichnungen. Vielerorts ist man in Jubelstimmung. „Wir liegen mit rund 20 Prozent im Plus“, zieht Werner Frießer, Vorstand der Bergbahnen Rosshütte in Seefeld, eine Zwischenbilanz. Vor allem aus dem bayerischen Raum, wo die niedrigeren Skigebiete oft nicht öffnen konnten, war der Andrang enorm.