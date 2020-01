England-Klub soll 70 Millionen für Alaba bieten

Bayern-Trainer Hansi Flick hat ein angebliches Interesse des Münchner Champions-League-Gegners FC Chelsea an einer sofortigen Verpflichtung von Verteidiger David Alaba deutlich gekontert. Auf die Frage, ob der österreichische Nationalspieler „unverkäuflich“ sei, antwortete Flick am Sonntag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha: „Das würde ich so stehenlassen, absolut.“