Deutschland offen für neues Nachtzug-Angebot

Nachtzug „eine attraktive Alternative zum Flugzeug“

Die Deutsche Bahn lässt ihre Kunden unterdessen in den Nächten in Intercity und ICE im Sitzen reisen. Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic kritisierte: „In Deutschland schläft die Bahn, in Österreich der Kunde - und kommt dabei noch ausgeruht und pünktlich ans Ziel.“ Die Bahn solle sich an den ÖBB ein Beispiel nehmen. „Gerade im gehobenen Segment ist Komfort für Reisende ausschlaggebend und der Nachtzug mit Schlafwagen eine attraktive Alternative zum Flugzeug.“