20. Saisonpleite für Jakob Pöltls Spurs

Mit einem 118:127 bei den Milwaukee Bucks haben die San Antonio Spurs am Samstag in der National Basketball Association die 20. Saisonniederlage einstecken müssen. Jakob Pöltl verbuchte beim Leader aus Wisconsin vier Punkte und je zwei Rebounds sowie Assists in 13:00 Spielminuten. Das „Rückspiel“ steigt bereits am Montag in Texas.