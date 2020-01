Bayern-Machtkampf: Nübel-Transfer sorgt für Ärger

Was der unumstrittenen Nummer eins der Münchner gar nicht gefällt. Auf die Forderung der Vereinsverantwortlichen ging Neuer nicht ein. „Er will jede Partie machen, selbst in Freundschaftsspielen zwischen den Pfosten stehen“, schreibt die „Sportbild“. Neuers Vertrag beim Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba läuft noch bis 2021. Bei den Bayern wird eine Vertragsverlängerung angestrebt.