Deutsche bei Skiunfällen in Tirol schwer verletzt

In Tirol sind Dienstagvormittag jeweils zwei deutsche Wintersportler miteinander kollidiert, dabei zogen sie sich zum Teil schwere Verletzungen zu. Auf der Skipiste am Stubaier Gletscher (Bezirk Innsbruck-Land) wurde ein 54-jähriger deutscher Snowboarder schwer im Gesicht, im Skigebiet St. Leonhard (Bezirk Imst) eine 53-jährige Skifahrerin schwer an der linken Schulter verletzt.