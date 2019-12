Ex-Bundesliga-Star schießt gegen Österreich

Was war passiert? Der ehemalige Fußball-Profi (307 Spiele in den zwei höchsten deutschen Ligen für unter anderem Frankfurt, Mönchengladbach und Freiburg, außerdem war er 2010 WM-Teilnehmer), beim steirischen Landesligaklub DSV Leoben engagiert, wurde Mitte Dezember festgenommen. Es gab Probleme mit seiner Aufenthaltsgenehmigung. „Ich hab’ nicht einmal gewusst, dass er in der Steiermark ist. Er ist vor einem Monat nach Ende der Herbstsaison heim nach Deutschland gefahren“, sagte Leoben-Obmann Eduard Lieber damals zur „Krone“.