Bestätigt! Idrissou droht Abschiebung nach Kamerun

Nun herrscht Gewissheit! Was die „Steirerkrone“ zuvor bereits am Samstag in der Print-Ausgabe berichtete und durch diverse Medien sowohl in Österreich als auch in Deutschland (darunter BILD) übernommen wurde, steht nun fest: Ex-Fußball-Profi Mohamadou Idrissou sitzt derzeit im Schubhaftzentrum Vordernberg ein. Dem 39-jährigen Kameruner droht die Abschiebung in seine Heimat. Dies bestätigte am Samstag sein aktueller Landesliga-Klub DSV Leoben.