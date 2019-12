Die Horrornacht

Wer selbst ein ängstliches Haustier hat, weiß, schon die Tage um Weihnachten geht es los. Und meist ist erst einige Tage nach Silvester wieder Ruhe. Seinen Liebling in Todesangst zu erleben, bricht einem das Herz. Jetzt denken Sie aber auch an die Mitarbeiter in Tierheimen und auf Gnadenhöfen, wo mehr als nur ein bis zwei Fellnasen beruhigt werden müssen. Vor allem Pferde reagieren oft extrem sensibel auf laute Geräusche. Erschrecken sie, kann es durchaus gefährlich werden.