Helden der Tierrettung ++ Schafhirte mit Handicap

Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, präsentiert jeden Samstag die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt hier auf krone.tv und ServusTV. In der siebten Folge geht es unter anderem um die Helden der Tierrettung, die spanische Stute „Ofrenda“ und Border Collies, die zum Schafe züchten eingesetzt werden. Außerdem wird über das Schenken von Tieren zu Weihnachten berichtet, was sich in der Praxis oft als Problem herausstellt.