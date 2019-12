Krise in SPÖ: Rebellen laden zum „Putsch-Punsch“

Mehr Journalisten als Aufwiegler beim Punsch?

Die Rebellen wollen gehört und einbezogen werden, sie fordern einen Reformparteitag und die Direktwahl des Vorsitzenden. Wer allerdings genau hinter dem angekündigten Putsch, der wohl nur ein „Putscherl“ werden dürfte, steckt, ist nicht bekannt. Es sind jedenfalls nicht die üblichen Verdächtigen, ist aus roten Kreisen zu hören. So richtig ernst scheint die Veranstaltung niemand zu nehmen. Insider gehen davon aus, dass am Mittwoch mehr Journalisten als Aufwiegler vor der roten Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße anzutreffen sind.