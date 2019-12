Rolex-Schmuggel über Wien: Netzwerk gesprengt

Die Fahnder der Guardia di Finanza waren erschüttert: Sie mussten auch einen Kollegen verhaften. Als Mitglied der Rolex-Bande habe der am Flughafen Venedig stationierte Beamte einfach weggesehen, wenn Komplizen mit den gefälschten Uhren im Gepäck durch die Zollkontrollen spazierten. Eingekauft wurden die Chronometer in Hongkong. Über Zwischenlandungen in Dubai und Österreich (bei uns installierte das Netzwerk zudem Scheinfirmen, um falsche Rechnungen auszustellen) landete dann die Schmuggelware in Italien.