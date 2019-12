Awards für Linz, Steyr, Hagenberg und Altmünster

Die Trophäen in Form von Häusern wurden auf einem Tisch aufgestellt, davor lagen die Urkunden und stand ein Blumenstrauß für die Gewinnerin des Siedlungsfests! Gestern Vormittag herrschte in der Wirtschaftskammer in Linz Feierstimmung. Grund: die Vergabe des OÖ-Wohnbaupreis, über den ein Quartett jubelte.