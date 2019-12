Blendschutz soll „Lichtorgel“ stoppen

Reaktion auf „Krone“-Bericht

Auf den Bericht in der „Tiroler Krone“ kündigten die ÖBB jetzt jedenfalls Maßnahmen an. „Wir werden einen Blendschutz in Form von Planen anbringen“, so Pressesprecher Christoph Gasser-Mair zur „Krone“. Und noch eine gute Nachricht für die Anrainer: Auch der Sichtschutz im Bereich des Rad- und Fußwegs sei bereits bestellt und werde bald montiert.