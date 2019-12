Keeper Kofler rettet WAC einen Punkt bei der Roma

Der WAC verabschiedete sich am Donnerstagabend nach einer starken Vorstellung mit einem 2:2 beim AS Rom. Gleich zweimal haben die Kärntner dabei einen Rückstand aufgeholt, zudem hatte Torschütze Weissman mit einem Stangenschuss Pech. Am Ende war es aber Keepeer Kofler zu verdanken, dass es bei einem Remis blieb. Unfassbar: Deutschland Leader Mönchengladbach kassierte im Parallelspiel gegen Istanbul Basaksehir in letzter Minute den Gegentreffer zum 1:2 und ist raus. Roma und die Türken weiter.