Freund verrät: „Es gibt Gespräche mit Liverpool!“

Damit meinte er wohl auch das Liverpool-Interesse an Minamino. Bereits nach dem 2:0-Sieg der „Reds“ in Salzburg schwärmte Jürgen Klopp vom Japaner. Zudem soll der wieselflinke Stürmer laut britischen Medien im Winter dank einer Ausstiegsklausel für rund 9,5 Millionen Euro zu haben sein. Was Freund aber nicht bestätigte. Dennoch betonte er: „Ausstiegsklauseln gehören zum Geschäft dazu.“