So schützen Sie Ihre Haut auf der Piste!

Die Sonneneinstrahlung am Berg sollte man niemals unterschätzen. Je höher oben man sich befindet, desto dünner wird die Luft und damit auch die atmosphärische Schutzschicht zwischen Sonne und Haut. Die Strahlungsintensität ist somit hoch oben am Berg also um ein Vielfaches höher als im Tal. Außerdem reflektiert der Schnee die Sonnenstrahlen noch zusätzlich, wodurch das Risiko eines Sonnenbrands nochmal verstärkt wird.