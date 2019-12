Korruption: Ericsson zahlt Milliardenstrafe

Gegen Ericsson war wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken in China und fünf weiteren Ländern in früheren Jahren ermittelt worden. Der Konzern hatte bereits mit einer hohen Strafe gerechnet und entsprechende Rückstellungen gebildet. Seit 2013 hatte die US-Börsenaufsicht SEC das Zustandekommen von einigen Aufträgen von Ericsson in den 1990er-Jahren durchleuchtet. Seit 2015 beschäftigte sich auch das Justizministerium damit.