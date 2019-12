Nun Fernduell mit KAC um den Thron

So müssen die Bulls bereits heute, Sonntag, den nächsten Angriff auf den Thron abwehren. Mit den Black Wings Linz, die mit dem Heim-5:4 gegen Dornbirn zum vierten Mal in Serie siegten, gastiert der nächste Verfolger in der „Nicht-mehr-Festung“ Eisarena (sechs Niederlagen). Und könnte per Dreier ebenfalls nach Punkten gleichziehen und so für KAC, der in Bozen gastiert, den Weg an die Spitze freischaufeln. Allerdings plagen die Oberösterreicher einige Ausfälle, wird auch nach den Verletzungen von Kickert und Mocher Dreier-Goalie Stroj bei den Gästen ins Tor stapfen.