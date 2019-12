Große PC-Klassiker zum Mitnehmen auf der Switch

Was beim gefloppten Vorgänger Wii U nicht so recht klappen wollte, gelingt Nintendo mit seiner aktuellen Konsole Switch umso besser: Eine Vielzahl von Drittanbietern liefert zusätzlich zu Nintendos eigenen Titeln fast täglich neue Spiele für die mobil ebenso wie daheim am TV nutzbare Konsole. Immer öfter schaffen dabei exzellente PC-Spiele aus den letzten Jahrzehnten den Sprung auf die Nintendo-Konsole. Ein Überblick.